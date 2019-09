Medalhistas nos Jogos Parapan-Americanos de Lima são homenageados em Pernambuco

Com o brilho das medalhas estampado no peito, Sandro Varelo, Leylane Moura, Lucas Carvalho e Jenifer Martins estiveram, nesta terça-feira (3), no Palácio do Campo das Princesas, para receber uma homenagem do governador do Estado, Paulo Câmara. Os paratletas foram responsáveis por trazer para Pernambuco um total de seis medalhas dos Jogos Parapan-Americanos de Lima, no Peru, encerrado no último domingo (1°).

Também estiveram presentes na solenidade o secretário Educação e Esportes em exercício, João Charamba, e o secretário executivo de Esportes, Diego Pérez. Na ocasião, os paratletas receberam certificados de reconhecimento pelas conquistas, além das felicitações pela expressiva campanha no Parapan. “Estamos muito felizes e emocionados por um recorde desse tamanho para Pernambuco. Um resultado espetacular e que concretiza o incentivo que o Estado dá a esses atletas e treinadores, como o Time PE e o Bolsa Atleta. Eles têm feito a diferença, e é muito importante quando vemos o resultado de uma política pública que aplicamos”, comemorou Charamba.

Este foi o melhor desempenho do Estado na competição. Ao todo, Pernambuco faturou 21 medalhas, sendo 14 de ouro, duas de prata e cinco de bronze. As conquistas vieram no atletismo, natação, futebol de 5, tênis de mesa e badminton. Para se ter ideia, no último Parapan, realizado em Toronto, no Canadá, nossos paratletas conquistaram 11 medalhas, sendo seis de ouro.

O técnico Ismael Marques foi responsável por viajar com a delegação pernambucana de atletismo. Esta foi a primeira vez do treinador em um Parapan-Americano, e ele garante que já não é mais o mesmo. “A experiência foi única. Primeira competição internacional e poder acompanhar um recorde de medalhas para Pernambuco e para o Brasil foi muito especial. Voltamos com uma bagagem muito grande para os próximos desafios que teremos pela frente”, disse o pernambucano.

Além de Jenifer Martins e Leylane Moura, Ismael também foi responsável por acompanhar Sandro Varelo. Debutando na competição, o paratleta voltou ao Estado com uma medalha de ouro no lançamento de dardo, com direito a recorde parapan-americano, e uma de bronze no arremesso de peso. “Muito feliz por medalhar já no meu primeiro Parapan. Foi uma competição muito difícil, mas que me fez crescer e aprender demais. E voltar para cá, além de ter a medalha, como também o recorde, foi ainda mais especial. A secretaria estendeu o tapete para sermos quem somos hoje. Sem o Time PE, por exemplo, eu não estaria onde estou hoje”, agradeceu Sandro, referindo-se ao programa de incentivo do Governo do Estado, concedido através da Secretaria de Educação e Esportes a atletas e paratletas pernambucanos.

“São gestos de agradecimento e reconhecimento por todo o esforço desses paratletas em uma competição tão importante como é o Parapan-Americano. As histórias de transformação que conhecemos através do esporte são impressionantes e, a partir do momento em que esses programas beneficiam mensalmente esses atletas, possibilita a realização de grandes sonhos”, complementou o secretário executivo de Esportes, Diego Pérez.

Foto: Pedro Menezes