Médica é agredida por acompanhante dentro de hospital em Nazaré da Mata

Uma médica obstetra foi agredida dentro durante o seu plantão no Hospital Ermírio Coutinho, no município de Nazaré da Mata, no último domingo (29). Ela não teve a identidade revelada pela direção do hospital devido o regimento interno da unidade de saúde. A agressão foi praticada pela acompanhante, Maria Emanoela Vasconcelos Pimentel, que não aceitou a explicação da médica sobre os procedimentos para o atendimento de uma parente dela que deu entrada em trabalho de parto. A mulher começou a acusar a profissional de negligência médica e em seguida passou a agredi-la fisicamente.

Maria Emanoela Vasconcelos Pimentel foi contida pelos seguranças. De acordo com o diretor do Hospital Ermírio Coutinho, o médico Francisco Madero, as partes envolvidas foram conduzidas para a delegacia de Nazaré da Mata para prestarem depoimentos. O caso segue sendo investigado pelas autoridades policiais.