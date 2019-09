Mega-Sena paga 120 milhões e apostadores sonham com fortuna

A vida de um ou mais sortudos pode mudar a partir das 20h desta quarta-feira (18). Quem acertar as 6 dezenas da Mega-Sena pode faturar um valor de até R$ 120 milhões.

Com esse valor, o milionário poderia fazer uma série de investimentos, como comprar 15 modelos McLaren Senna, o carro de luxo mais caro à venda no mercado brasileiro. Se preferir, o novo rico poderá adquirir 17 apartamentos de 7 milhões no prédio mais caro do Recife, com vista para o mar de Boa Viagem.

Exageros à parte, se houver um vencedor no sorteio desta quarta, o concurso 2189 pagará sexto maior prêmio da história da Mega-Sena (entre os sorteios regulares). Segundo a Caixa Econômica Federal, se o montante for aplicado na poupança poderá render até R$ 412 mil por mês.

Entre os apostadores, as obsessões variam entre ajudar a família, investir em imóveis ou, até mesmo, oferecer ajuda ao clube do coração. Carlos José trabalha com construção civil e decidiu que se ganhar, vai dar parte do prêmio a amigos e familiares. “Eu também ajudaria a custear a saúde do povo, tem tanta gente precisando e o governo não olha por essas pessoas”, afirmou. Vestido com uma camisa tricolor, Carlos não esqueceu do Santa Cruz: “Vou ajudar meu Santinha a sair dessa situação”.

A aposentada Maria do Socorro foi até uma casa lotérica no bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife, para repetir um jogo que, segundo ela, é feito há anos. “Toda quarta e sábado estou apostando. Mas se eu ganhar, não sei nem como vou reagir. É capaz de eu passar mal de emoção e nem aproveitar o dinheiro”, disse. “Não vou viajar porque tenho medo de avião, mas compro uma mansão daquelas com piscina e tudo”, completou a aposentada.

As apostas custam R$ 3,50 (aposta simples com seis dezenas) e podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

*FolhaPE