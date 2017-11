Menina de 4 anos morre em explosão de botijão de gás

Uma menina de 4 anos morreu e o irmão dela, de 5 anos, ficou gravemente ferido após um botijão de gás explodir na cidade de Floresta, no Sertão de Pernambuco. As crianças estavam dentro de casa, na rua Kleper Lafayette, no bairro Santa Rosa, quando aconteceu o acidente por volta das 20h da última terça-feira (31). A residência ficou parcialmente destruída.

Geovânia Vitória da Silva Santos ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu. O irmão dela foi levado para uma unidade de saúde da cidade e, em seguida, transferido para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, na área Central do Recife. Segundo a assessoria de imprensa do HR, o menino segue internado, em estado grave, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele sofreu queimaduras no rosto, cabeça, pescoço e parte do ombro.

O pai das crianças, que estava dentro de casa na hora do acidente, também teria sofrido ferimentos, mas passa bem. A mãe da criança não ficou ferida. O Instituto de Criminalística (IC) realizará perícia no local. O caso foi registrado pelo delegado Roberto Campos, que vai investigar o acidente. O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

