Menino de 11 anos tem perna amputada após ser atropelado

Uma criança de 11 anos teve a perna amputada após ser atropelada por um veículo desgovernado em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco. De acordo com as investigações, a criança foi arrastada pelo motorista que fugiu do local. Outra pessoa e uma residência também foram atingidas pelo carro.

O caso aconteceu por volta das 14hs da última quarta- feira (27) na cidade que fica a 215Km de distância do Recife. O menino estava na rua quando foi surpreendido pelo carro em alta velocidade. Sem conseguir desviar do motorista, a criança teve a perna “dilacerada”, segundo um socorrista que atendeu a vítima.

Uma outra pessoa que também foi atropelada foi levada para o hospital Dr. Lídio Paraíba com várias escoriações.

Revoltado com a fuga do motorista que não prestou socorro às vítimas, os moradores da região colocaram fogo no veículo que arrastou o menino de 11 anos. A Polícia Civil registrou a ocorrência e fez buscas pelo homem que não foi identificado.

*Rádio Jornal