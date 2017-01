Menino de quatro anos morre após se afogar em bacia durante o banho

G1// Um menino de quatro anos morreu supostamente afogado na tarde desta terça-feira (3) em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, familiares contaram que o menino estava tomando banho quando caiu em uma bacia e se afogou. A polícia não soube informar o tamanho da bacia.

O caso aconteceu na casa da família, no Bairro São Miguel. O garoto chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento, mas já chegou ao local sem vida, conforme a polícia. O caso será investigado pela Polícia Civil.

O delegado Júlio Porto disse que aguarda o laudo para saber a causa da morte. Segundo Porto, a mãe foi ouvida nesta terça. Ele não disse a versão da mãe sobre o que aconteceu com a criança.

O corpo será levado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, no Agreste.