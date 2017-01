Menino de quatro anos pega arma do pai, atira na própria cabeça e morre

Um menino de quatro anos morreu nesta quinta-feira (5) após pegar a arma do pai em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, “a família se descuidou por alguns momentos” e a criança atirou contra a própria cabeça.

A Polícia Civil disse que a família relatou que o pai deixou a arma em cima de um armário, então a criança subiu em um banquinho, pegou a pistola .40 e atirou. Segundo a polícia, a arma pertence a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe e foi apreendida. A PM disse que o pai trabalha como policial civil em Sergipe.

O garoto foi socorrido e levado a uma unidade hospitalar. O Hospital Doutor Lídio Paraíba, em Pesqueira, no Agreste pernambucano, informou ao G1 que ele deu entrada na unidade sem vida. O hospital disse ainda que os médicos tentaram reanimar o menino, mas não obtiveram êxito.

O corpo da criança foi levado ao Instituto de Medicina Legal (IML) em Caruaru, no Agreste. A previsão é que seja liberado por volta das 12h, conforme informou o IML. A Polícia Civil de Arcoverde vai investigar o caso.

G1 Caruaru