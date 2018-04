Menor foi morto por colega de escola em emboscada após dedurar furto de celular, diz polícia

Para se vingar de Rafael, o casal de adolescentes armou a emboscada. A menina marcou um encontro com a vítima embaixo do viaduto, mas, quando chegou ao local, foi abordada e esfaqueada pelo suspeito de 17 anos.

Ainda segundo a polícia, após matar Rafael com dezenas de facadas, o adolescente de 17 anos voltou para a escola e foi abordado por policiais, que desconfiaram do comportamento alterado dele. O rapaz também tinha manchas de sangue no tênis.