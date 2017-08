Merenda escolar é tema de audiência na Câmara de Vereadores de Carpina

Os vereadores realizaram na manhã desta terça-feira (08), uma audiência com a secretária de Educação de Carpina, Milca Maria e equipe da Prefeitura. A reunião foi uma proposição da vereadora Manu Lapa e acatado pela Mesa Diretora e encaminhado ao Poder Executivo.

Primeira a falar, a propositora da reunião, Manu Lapa, fez diversos questionamentos sobre a realidade da merenda escolar e informações sobre os processos licitatórios, “o dano passado não pode ser esquecido, estamos aqui questionando os meses que a merenda foi tema de notícias negativas e reclame da população“. A vereadora ainda cobrou também a criação do Conselho de Alimentação Escolar.

Também participaram da reunião, o presidente da Câmara, Bila que comentou a reunião, “A Câmara sempre está e estará sensível para debater assuntos que interessem o povo carpinense”. Participaram também, os vereadores Aldinho do Danone, Guilherme Diogenes, Diogo Prado, Roberto da Saúde, Maria da Paz, Djalma da Celpe, Neco da Kombi e Eliton Lopes. Quase todos os parlamentares fizeram uso da palavra e cobraram mais agilidade e transparência nas respostas efetuados pela Câmara.

Em sua fala, a gestora da pasta da educação falou: “Hoje temos merenda de qualidade nutricional em todas as escolas de nossa cidade. Quero voltar ao início da gestão, começamos o ano letivo com merenda deixada pela gestão passada, que foi uma compra com um valor até alto. Mas quando o processo de licitação foi concluso tínhamos os recursos em caixa para quitar e as escolas foram abastecidas, o processo vai até dezembro”, afirmou Milca.

A professora ainda falou sobre o cardápio, “o nosso cardápio é dividido por modalidade de ensino, da creche, passando pelos anos iniciais até a EJA. Nós realizamos o teste de aceitabilidade da merenda pelos os alunos, o qual teve um índice de 97%”, disse a professora.

Representando o Poder Executivo e acompanhando a secretária, fez-se presentes: o Procurador do município Dr Marcelo Lannes, o Presidente da Comissão Permanente da Licitação Diogenes Coutinho, a Professora Araci – diretora administrativa e a nutricionista Vilma Viana.