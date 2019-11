Miguel Coelho ingressa no MDB

O prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, se filia, nesta segunda-feira (11), ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB). O evento acontece às 18h no Auditório da Fundação Nilo Coelho, Centro da cidade.

O evento contará com as presenças do presidente nacional do partido, Baleia Rossi, e do presidente estadual, Raul Henry. Ainda do senador Fernando Bezerra Coelho (FBC), que é pai do prefeito, e do também senador Jarbas Vasconcelos.

A mudança vem após rompimento do grupo do senador FBC com o Partido Socialista Brasileiro (PSB), do governador Paulo Câmara, no final de 2017. Após queda de braço com Jarbas para disputar as eleições de 2018 para governador, o grupo mostra união e deve se fortalecer para as próximas eleições municipais.

Foto: Reprodução