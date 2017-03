Milton Cruz fala em reforços, mas mantém em segredo os principais alvos do Náutico

Em toda entrevista que concede desde que chegou ao Náutico, o técnico Milton Cruz tem citado algumas palavras de forma repetitiva. “Encorpar” e “contratações” têm sido as preferidas. Isso porque ele já deixou claro que deseja novos nomes para o elenco alvirrubro. Porém, o mistério tem se mantido no CT Wilson Campos.

Milton prefere não especificar posições. Acha que não é o momento. Dentro do clube, a definição das posições segue sendo um mistério, mas é claro que o período de observação está em curso e o prazo para o fim está chegando. “Vamos ver direitinho com a diretoria. Se for falar essas posições agora não seria justo. Vamos ter uma reunião para ajustar tudo isso”, explicou o técnico.

O primeiro reforço da era Milton Cruz foi o lateral-direito Suelinton, que chega ao clube para suprir a lesão de Joazi que ficará fora de combate por até três meses – no elenco, só havia David para o setor. A maior preocupação é justamente nesses setores que só existem pratas da casa para repor alguma carência. Algo que pode prejudicar o desenvolvimento dos atletas formados no clube.

“É importante ter outros jogadores. O David e o Manoel estão muito bem e é importante ter outros jogadores aqui para ajudá-los. Podemos evoluir esses garotos e podemos fazer um grande trabalho como fizemos no São Paulo como Kaká, Julio Baptista, Hernanes e Rodrigo Caio”, pontuou.

Próximo alvo?

Mesmo com todo o mistério em torno dos setores que serão reforçados, a posição que dá sinais de ser mais carente neste momento é a cabeça de área. Contando apenas com João Ananias, Rodrigo Souza e Darlan, um volante deve ser o próximo alvo do Timbu para dar mais qualidade ao setor.