MinC promove em Carpina oficina sobre Prêmio Culturas Populares

O Ministério da Cultura (MinC) promove, na próxima sexta-feira (18), oficinas para orientar candidatos a se inscreverem no Prêmio Culturas Populares Leandro Gomes de Barros. O encontro, gratuito e aberto ao público, será realizado em Carpina, das 9h às 14h, no Largo da Igreja de São Sebastião. A oficina será realizada dentro da I Feira Literária de Cultural do Carpina que estará acontecendo no período de 16 a 19 de agosto. As vagas são limitadas e a inscrições devem ser feitas on-line. Também serão realizados encontros em Juazeiro do Norte (CE), no Crato (CE) e em Teresina (PI).

O Prêmio Culturas Populares Leandro Gomes de Barros irá premiar 500 iniciativas em todo o País que fortaleçam as expressões culturais populares brasileiras, retomando práticas em processo de esquecimento e que difundam as expressões populares para além dos limites de suas comunidades de origem. Exemplos dessas iniciativas são o Cordel, a Quadrilha, o Maracatu, o Jongo, o Cortejo de Afoxé, o Bumba-Meu-Boi e o Boi de Mamão, entre outros. Só não estão incluídas Culturas Indígenas, Culturas Ciganas, Hip Hop e Capoeira, por já serem objeto de editais específicos lançados pelo MinC.

Este é o primeiro edital de cultura popular lançado pelo Ministério da Cultura desde 2012 e o maior em número de premiações. Os candidatos poderão se inscrever para participar do edital até 28 de agosto, on-line ou por via postal. Entre os critérios avaliados para obter a premiação estão: contribuição sociocultural que o projeto proporcionou às comunidades; melhoria da qualidade de vida das comunidades a partir de suas práticas culturais; e impacto social e contribuição para a preservação da memória e para a manutenção das atividades dos grupos, entre outros.