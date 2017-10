Ministério Público denuncia criadouros clandestinos de animais em Nazaré da Mata

Desde 2007 o município de Nazaré da Mata vem sendo notificado pelo Ministério Público de Pernambuco para regularizar o abate de animais segundo as normas da vigilância sanitária.

De acordo com denúncias existem na cidade vários matadouros clandestinos funcionando em propriedades privadas. Diante dos riscos à saúde da população, além do meio ambiente e dos próprios animais, e o não cumprimento das medidas solicitadas pelo ministério público, o juiz da comarca de Nazaré da Mata, Augusto Napoleão Sampaio Angelim, popôs Ação Civil Pública com base nos prejuízos sanitários e ambientais.

Com a decisão cabe a prefeitura agora identificar quais são esses criadouros, quem são os responsáveis, que tipo de criação é feita e se há matança de animal para revenda. A solicitação determina ainda que nos casos que forem comprovados a existência de matadouros clandestinos a prefeitura deve interditar o local, realizar a apreensão dos animais e aqueles que estiverem doentes efetuar a matança dos mesmos.