Ministério Público Federal seleciona estagiários em Pernambuco

Estudandes dos cursos de biblioteconomia, informática, administração, engenharia civil, ciências contábeis e comunicação social, podem se inscrever no processo seletivo do Ministério Público Federal (MPF) da 5ª Região para contratação de estagiários. O concurso oferece bolsa no valor de R$ 850 além de auxílio-transporte de R$ 7,00 por dia efetivamente trabalhado, sendo a carga horária do estágio de 20 horas semanais.

Os interessados podem se inscrever pela internet, através do site do MPF, até o dia 12 de novembro. Passa isso, os estudantes precisam estar matriculados em uma das instituições de ensino superior parceiras do Ministério e ter concluído, o momento da contratação, os requisitos do item 7.2 do edital.

A confirmação da candidatura deverá ser feita até às 19h do prazo final, pelo e-mail prr5-concursoestagio@mpf.mp.br. Os universitários precisam enviar cópias dos seguintes documentos: identidade com foto, CPF e declaração de escolaridade expedida pela instituição de ensino, informando que o aluno está regularmente matriculado. Segundo o MPF, no aso de estudantes com deficiência ou que se enquadrem no Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais, será preciso enviar laudo médico e formulário específico disponível no edital, respectivamente. Após a finalização desta etapa, será divulgado, no site do MPF na 5ª Região, a lista dos candidatos que tiveram suas inscrições confirmadas.

Provas – O concurso consistirá na aplicação de prova objetiva para todos os candidatos. Serão 10 questões de Língua Portuguesa e 20 questões de conhecimentos específicos de cada área. Os estudantes de Comunicação Social vão fazer também prova subjetiva, que será uma matéria sobre a atuação da Procuradoria Regional da República da 5ª Região ou da Procuradoria Regional Eleitoral em Pernambuco, a partir de fatos apresentados no exame.

As provas serão realizadas em dia, horário e local a serem divulgados com a antecedência de pelo menos 10 dias no site da instituição e no hall de entrada da sede da Procuradoria Regional da República da 5ª Região, localizada na rua Frei Matias Téves, 65, no bairro do Paissandu, no Recife.

O contrato com os estudantes tem validade de um ano, a contar da data de divulgação do resultado final, podendor ser prorrogado uma vez, por igual período. O quantitativo das vagas não foi informado. Confira o edital do processo seletivo para obter mais informações.

*Leia Já