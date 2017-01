Ministro Mendonça Filho autoriza licitação de creche que vai atender crianças de seis loteamentos em Lagoa do Carro

A dona de casa Cassia Bezerra, mãe de três filhos, 11, 4 e 2 anos e moradora do Loteamento Limeirinha, em Lagoa do Carro, comemorou a instalação da creche na área. “Estou muito feliz. Agora vou poder ir trabalhar e deixá-los em uma creche de qualidade”. O ministro da Educação, Mendonça Filho assinou nesta sexta-feira (20), em Lagoa do Carro, na zona da mata Norte de Pernambuco a autorização para a licitação da Creche do Loteamento Canaã, que vai atender 188 crianças em tempo integral. “Para uma mãe, que precisa acolher o seu filho, enquanto ela trabalha, em um bom espaço, onde exista atenção, amor, acesso aos inícios da Educação, sem dúvida este será um investimento fabuloso”,concluiu o ministro.

Segundo a prefeita de Lagoa do Carro, Judite Botafogo, o benefício dessa obra vai além da Educação. “É uma obra que se aproxima. Serão gerados empregos beneficiando toda a cidade e mais precisamente esses seis loteamentos.”

A creche do Loteamento Canaã é uma obra que foi pactuada entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e a Prefeitura de Lagoa do Carro-PE em 2014. A obra no entanto havia sifo cancelada e esta sendo retomada com a autorização do ministro Mendonça Filho. O valor total do projeto é de R$1.959.902,26 mas a prefeitura já conta com R$434.307,41 para o início dos serviços.

Durante a solenidade o ministro visitou a quadra da Escola Estadual de Referência em Ensino Médio Dr Francisco Siqueira construída com recursos do FNDE e que já está concluída.”Essa escola eu entreguei quando governador em 2006 e volto aqui hoje, por feliz coincidência para agora vistoriar a quadra, que está pronta”, Lembrou Mendonça aproveitando a oportunidade para garantir apoio aos projetos da gestão municipal. “A prefeita pode contar com o apoio do MEC para melhorar a educação do município de Lagoa do Carro”, finalizou o ministro.