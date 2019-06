Missa do Vaqueiro será celebrada em Recife no dia 16 de junho

Este ano a Missa do Vaqueiro de Serrita será apresentada no dia 16 de junho em Recife. O evento marca os 30 anos das mortes de Luiz Gonzaga e do Padre João Câncio, criadores da celebração religiosa que homenageia o vaqueiro sertanejo. O projeto “Tengo Lengo Tengo” é uma iniciativa do Governo de Pernambuco, através da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), Centro Cultural Cais do Sertão e da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe).

A programação será variada, e também envolve o lançamento da biografia de João Câncio e uma exposição com uma série de atividades culturais. A mostra “Tengo Lengo Tengo” será aberta no dia 13 de junho e segue até 27 de agosto no Museu Cais do Sertão.

Agendada para as 16h do domingo, dia 16, a Missa do Vaqueiro será realizada no vão livre do Cais. Cerca de 25 mil pessoas são aguardadas no local. O Altar e o Cruzeiro, que já viraram símbolos da celebração em Serrita, serão reproduzidos fielmente na capital. Vaqueiros trajando seus gibões de couro devem participar ativamente. Haverá uma liturgia completa.

(Fonte: Blog Alvinho Patriota)

Foto: Ouricuri em Foco