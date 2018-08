Missionários da Crux Sacra estão em campanha para reforma de nova Casa de Missão em Carpina

A Missão Carpina (Comunidade Crux Sacra) está em campanha para a reforma de sua nova Casa de Missão, localizada na Avenida Pinto Lapa, antigo IAPP, em frente a padaria Palmeira. O espaço foi cedido, temporariamente, pela Paróquia de São José do Carpina (PE), e necessita de alguns reparos: cozinha, forro, portas, banheiros, dentre outros. As colaborações podem ser em dinheiro ou materiais. O início das reformas está previsto para setembro. Interessados em ajudar podem entrar em contato com o coordenador da missão, Jair José do Nascimento, pelo telefone: (81) 99117-4766 (What App).

Segundo Jair Nascimento, o objetivo é ampliar os trabalhos que já são desenvolvidos, a fim de que mais pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus. “Queremos sua ajuda para reformar um espaço onde pretendemos desenvolver nossas atividades sociais e de evangelização. Faça parte dessa obra. Quem ajuda a manter uma obra de evangelização, torna-se evangelizador com ela”, declarou.

Missão Carpina

Durante nove anos, no período de 2005 a 2014, a convite do então bispo Dom Jorge Tobias de Freitas (Emérito), a Comunidade Crux Sacra esteve à frente da administração do Centro Pastoral da Diocese de Nazaré, na cidade de Carpina-PE. A Crux Sacra era responsável pela manutenção do local, bem como pelo agendamento e organização do espaço para encontros, retiros e eventos em geral.

Atualmente, a Instituição desenvolve suas atividades na paróquia de São José, nos bairros da Senzala (mais precisamente nas capelas de Dom Bosco e Nossa Senhora da Conceição) e também no Cajá; além da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, no Bairro Novo. São desenvolvidos grupos de oração, evangelização nas casas e serviços de escuta e aconselhamento espiritual. Presta-se, ainda, uma assistência formativa (nas dimensões humana e espiritual) a grupos, movimentos e pastorais da paróquia de São José e de outras paróquias das cidades circunvizinhas.

A Comunidade realiza, também, retiros, encontros de espiritualidade e formação, bem como palestras em escolas e eventos de instituições públicas e privadas, além de atividades evangelizadoras no âmbito artístico (música, dança e teatro).

Natureza e Manutenção dos Trabalhos

A missão da Crux Sacra é devolver às pessoas a sua dignidade de filhos e filhas de Deus. Por isso se vale de trabalhos sociais e de evangelização, a fim de levar as pessoas a um encontro com Deus por meio de sua valorização enquanto pessoa humana, enquanto seres criados à imagem e semelhança de Deus, com suas capacidades, direitos e sonhos a serem construídos neste mundo.

Para a realização de suas atividades, a Instituição não recebe ajuda financeira permanente de nenhuma empresa ou órgão público; apenas patrocínios esporádicos para determinadas campanhas ou eventos que estiver promovendo. “As atividades e eventos que desenvolvemos, bem como a manutenção de nossa Comunidade, são mantidos graças ao apoio de pessoas que conhecem o nosso trabalho e colaboram conosco: que são os sócios e benfeitores desta Obra”, explicou o missionário José de Assis.

Para saber mais sobre a Instituição e para colaborar com a reforma, entre em contato:

Jair José do Nascimento: (81) 99117-4766 (zap) | 99913-4685