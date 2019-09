Modelo carpinense representará PE em concurso nacional

Seletiva acontece em novembro no Rio Grande do Norte

A cidade de Carpina recebeu o Miss Teen Brasil Infantil 2019, evento para a coroação do Miss Fashion 2019 das categorias Mirim e Juvenil, além das representantes de Pernambuco. A realização foi da Acazzo Top Models, Shopping Carpina e outros patrocinadores. O evento aconteceu no último dia 1 de setembro no Shopping Carpina.

A representante de Carpina, Rafaella Pereira, de 6 anos, recebeu o título de Miss Teen Pernambuco Mirim 2019 e vai representar Pernambuco no Miss Teen Brasil Infantil, no Rio Grande do Norte. Ela passou a faixa e a coroa de Miss Carpina Model Secret’s 2019 para Yasmin Beatriz. Já Sophia Cavalcanti, também de 6 anos, recebeu o título de Miss Pernambuco Model e irá representar Pernambuco em São Paulo.

A modelo Mariana Ramos, de 13 anos, é de Recife e recebeu o título de Miss Teen Pernambuco Pré-Teen. Camilly Vitória de Águas Belas, recebeu o título de Miss Teen Fernando de Noronha Pré-Teen e Maria Eduarda, o Miss Teen Pernambuco Infantil 2019. As representantes da categoria Teen irão representar o estado e Fernando de Noronha no maior Concurso de Beleza do Brasil, o Miss Teen Brasil Infantil.

Nacional – A representante de Pernambuco no Miss Teen Brasil Infantil 2019 é a carpinense Rafaella Pereira de 6 anos. O evento acontecerá em Natal-Rio Grande do Norte, de 26 de novembro a 1 de dezembro.

A modelo estuda no Colégio Salesiano, faz inglês e natação e adora brincar, fotografar e desfilar. Em janeiro deste ano foi aclamada Miss Carpina Model Secret’s Infantil e apresentou um belíssimo reinado.

Desde o princípio foi orientada por sua mãe, a odontóloga Dra. Paula Goretti, a exercer um reinado baseado na humildade e na simplicidade, mostrando que beleza com propósito vale mais. Durante o período de Miss Carpina Model Secret’s Infantil ela priorizou as causas sociais e a defesa dos animais, sendo Embaixadora da Ong Abrigo Patas Encantadas, de Carpina. Fez uma belíssima campanha de arrecadação de brinquedos que foram doados ao Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC) Recife, sensibilizando crianças e adultos e contando com o grande apoio da sua escola, do Supermercado Gonzagão, Lojas 2001 e Clínica Vida e Saúde, formando uma grande corrente de amor em prol de uma causa nobre.

Com o título de Miss Teen Pernambuco Mirim 2019, Rafaella Pereira pretende continuar o seu trabalho pensando sempre no próximo e estimulando a preservação da natureza e a proteção dos animais.