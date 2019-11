Modishe, Challot Hadock e Nafee

Visando uma Tendência Européia, a Challot Hadock é uma marca de saia jeans no segmento de Moda Evangélica com estilo clássico e também despojado surgindo em 2015 , em Cafelândia SP com o registro da marca e venda online no mercado atacadista e varejista.Tendo como representantes legal a Talita Bassan e sua irmã Camila. Em 2017 com o avanço da marca , a Challot Hadock explodiu no mercado da Moda Evangélica no nincho de saias jeans e expandiu por toda parte.



Atualmente, essa marca é conhecida por todo Brasil e considerada a “queridinha das evangélicas”.Em Pernambuco não é diferente, é a mais procurada pelas evangélicas e record de vendas.

Em 8 de novembro de 2019, a Challot Hadock juntamente com a influencier digital e mentora da marca Renata Castanheira e a Nafee realizaram um workshop Top das Galáxias, onde a Modishe também foi participante. Evento realizado no Tryp Hotel em Tatuapé SP e reuniram 120 influenciers digitais de todo Brasil.



A Nafee é uma das marcas pioneira de Moda Evangélica no Brasil , localizada no Brás em SP , e é também distribuidora da Challot Hadock.

Como marca atacadista e influente no mercado atacadista e – comerce, a Nafee realiza um belíssimo projeto com suas revendedoras proporcionando um” Dia de Blogueira”. Idealizado por Eli, representante da marca. Momento fantástico que valoriza e incentiva suas revendedoras, elevando a auto-estima , o nome das marcas e estimulando as vendas.

Em 09 de novembro de 2019 , a Modishe foi contemplada para participar desse lindo projeto como Dia de Blogueira na Nafee”. Foi sensacional!

A Modishe é revendedora oficial da Nafee e da Challot Hadock . Portanto tem o Melhor da Moda Evangélica.

“Use e Ouse” Modishe

Nafee e Challot Hadock