MODISHE// Dicas de looks do trabalho e calçados Coleção Raquel_modishe

Atualmente escolher a roupa certa para o trabalho é uma tarefa muito complicada e exige um pouco de esforço da mulher. Afinal quem não quer ter um uma produção perfeita e arrasar no Office look?

De uma maneira geral os estilos de roupas e os estilos das mulheres variam muito de acordo com a função e de onde trabalham. E a edição da Coluna de Moda de outubro vai explicar um pouco sobre alguns estilos e como você pode adequar a sua produção ao local de trabalho e contar com uma combinação perfeita de calçados que a Modishe lança a Coleção Raquel_modishe .

As mulheres que trabalham em escritórios, como: secretária executiva, advogadas, em bancos entre outras, tendem a usar roupas mais sociais e formais, formando o estilo clássico. E para você não cair na rotina se inspire em looks e calçados Modishe.

No contexto de looks para trabalho informal, as mulheres ficam mais livres na hora de criar a produção, por conta da flexibilidade em seu local de trabalho os looks tendem a buscar conforto para o dia a dia, podemos incluir nessa produção o tênis, que conquistou o coração de todos, além de ser confortável ele da um toque casual e moderno ao look.

A mistura de saias sociais, saias lápis dão um toque hi-loe despojado à produção.

Sabemos que muitas horas na mesma posição causa um desconforto, tanto postural como pelas roupas ou calçados que estamos vestindo. Se você fica o dia todo em pé e pode optar por sapatos confortáveis, procure usar tênis ou sapatos estilo flex que auxiliam na postura e nas dores. Já você que fica sentado, o melhor é o sapato que não te aperte, e se puder tirá-los algumas vezes ao dia faça.



Para roupas é um pouco mais complicado, mas se você trabalha sentada, evite jeans muito apertado, ou roupas apertadas, é imprescindível o conforto nesse caso. Já para quem trabalha em pé as saias mais larguinhas ou que possibilite uma melhor locomoção é sempre a melhor escolha.

Não deixe de ser quem você é: seu estilo é só seu!

É importante lembrar que você não deve mudar seu estilo ou sua forma de vestir-se por conta de seu trabalho, afinal tudo pode ser adaptável, não é mesmo? E você pode muito bem fazer um look perfeito de acordo com seu estilo.

E para você que gosta de ir ao trabalho elegante sem perder sua essência cristã fica a fica: a Modishe dispõe de looks para do clássico , básico e casual para você usar e ousar no seu dia a dia sem contar que também a Modishe lançou uma Coleção de calçados fantásticos que pode tornar seu par perfeito no seu Office look.

Use e Ouse Modishe