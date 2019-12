MODISHE: Gratidão

Como colunista de Moda Evangélica do Jornal Voz do Planalto, venho externar minha gratidão em primazia a Deus por todas conquistas alcançadas em 2019, e a este Jornal na pessoa de Ramos Silva e equipe pelas diversas oportunidades de entrevistas e publicações de cada Edição das Colunas no decorrer deste ano.

Foram textos de moda pautados em tendências, inspirações, dicas, concursos, eventos e tudo que envolve o mundo da Moda com essência cristã. A paixão por moda fez com que esses textos fossem produzidos com prazer e bastante dedicação.

A Modishe, pioneira e influenciadora de Moda Evangélica em Pernambuco, tem conquistado espaço cada vez mais nesse segmento. É revendedora oficial e parceira de diversas marcas de São Paulo de grande referência nesse segmento como Joyaly, Nafee, Challot Hadock, Kauly, Raje, Maria Amore e outras, bem como do Estado do Paraná.

Focada nas Tendências de Moda Evangélica, mantendo um bom relacionamento com a clientela, oferecendo roupas de qualidades, participando de eventos, entrevistas, parceira da Revista Ellegancia do Paraná, Jornal Voz do Planalto, Revista Impacto, atuando com excelência e confiabilidade aos clientes, parceiros, seguidores e colaboradores, a Modishe tornou-se referência e destaque na cidade em Moda Evangélica, ganhadora do 15° Prêmio FIC Eventos e Produções em 1° lugar nesse segmento.



Honrada pela memorável premiação, fruto de um trabalho desempenhado com muita paixão e ainda longe do fim, mas o que fizemos fez uma enorme diferença e vamos prosseguir nessa jornada com mais dedicação do que nunca.

Dedico essa premiação de 1° lugar no segmento de moda Evangélica em Carpina a todos clientes, amigos, parceiros, seguidores e família. Vocês são minhas inspirações, motivadores dessa paixão pela moda e por fazer da Modishe uma loja de sucesso.

Confie no que você veste!

“Use e Ouse Modishe”

Raquel Vieira