Moradores de Carpina enfrentam dificuldades após explosão de banco

Sete dia após a explosão dos terminais eletrônicos da agência da Caixa Eletrônica, na cidade de Carpina, os transtornos continuam para os clientes.

As filas em frente as casas lotéricas iniciam desde as primeiras horas da manhã. A movimentação é intensa durante todo o dia. O horário para o encerramento dos atendimentos também está sendo estendido em mais de uma hora.

Os clientes também tem procurado as agencias das cidades vizinhas para fazer as suas transações, a exemplo de Nazaré da Mata e Paudalho.

Na última terça feira (04), dez homens explodiram os caixas eletrônicos da agência. A Polícia Federal divulgou as imagens do circuito interno de segurança. Até o momento não foram divulgadas novas informações sobre o andamento da investigação.

Crime- De acordo com a PM, os bandidos estavam em dois carros e chegaram à Praça Joaquim Nabuco, no Centro da Cidade, efetuando disparos de armas de fogo. Antes da fuga, os homens trocaram tiros com a PM, mas ninguém ficou ferido. O grupo fugiu pela rodovia estadual que dá acesso ao município de Lagoa de Itaenga, também na Zona da Mata.