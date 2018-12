Moradores de Condado recebem qualificação em arbitragem

O curso foi realizado no último fim de semana, gratuitamente à população de Condado. Um fim de semana de aprendizagem foi oferecido à população de Condado,na Mata Norte de Pernambuco. Durante os dias 1 e 2 de dezembro, foi realizado um curso de arbitragem gratuito, no auditório da EMAPA, localizado na cidade.

A capacitação foi promovido pela Prefeitura de Condado, com foco na profissionalização dos apreciadores do futebol do município. O curso foi uma realização da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, com incentivo do Ministério de Esportes e Governo Federal. Os alunos receberam camisa e todo material didático para realização do curso.

Valorizando a prática de esportes na cidade, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Gestão do Capital Humano, também realiza entre os dias 03 a 09 de dezembro de 2018, a Copa Condado de Futsal, na quadra Valdeci Tavares (EMAPA). O evento tem como principal objetivo ofertar aos jovens atletas do município, a oportunidade de competir e construir uma profissão. Os times recebem gratuitamente o padrão de seu time, além de vários outros brindes.