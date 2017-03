Moradores de Itambé fazem passeata para protestar contra a violência no município

Moradores do município de Itambé, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, realizaram, na manhã desta quarta-feira (22), uma passeata para protestar contra a violência no município. Usando camisas brancas, o grupo caminhou pelas ruas da cidade e relembrou o caso do jovem que foi baleado por um policial militar durante um protesto contra a violência no sábado (18).