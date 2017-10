Moradores de Pernambuco e mais 14 estados podem fazer ligações de graça em orelhões da Oi

Em 15 estados, quem usa orelhão da companhia Oi não vai poder ser cobrado por ligações locais ou nacionais para telefones fixos.

Em um país com mais linhas de celular que habitantes, os orelhões estão cada vez mais esquecidos. Mas agora, quem sabe, os telefones públicos podem voltar a ter mais utilidade. Muitos desses aparelhos estão fazendo ligações de graça. Foi uma determinação da Agência Nacional de Telecomunicações, uma punição à Oi. A empresa precisa manter pelo menos 90% dos orelhões em funcionamento, o que não está sendo respeitado, segundo a Anatel.

“O número de orelhões funcionando tem diminuído. Quando ela não atinge esse mínimo satisfatório de 90% em cada estado, ela tem que dar a gratuidade”, explica Sérgio Bastos Blanco, assessor da Anatel.

A medida garante ligações de graça para números fixos locais e de outros estados pelo menos até o dia 30 de março de 2018, e está valendo para orelhões da Oi instalados em 15 estados brasileiros. Os nove estados do Nordeste são eles: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, mais Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Santa Catarina e Espírito Santo.

Para ligar para um telefone fixo local, em um orelhão da empresa, basta teclar o número. Para o fixo de outro estado, é preciso teclar o zero, o código da operadora, no caso da Oi é o 31, mais o código da região e o número do telefone. Difícil só vai ser encontrar um orelhão que funcione.

A Oi, que está em recuperação judicial e com uma dívida de R$ 63 bilhões, informou que vai cumprir a determinação da Anatel e que permanece obrigada a investigar milhões de reais por mês em orelhões, diz que o valor deveria estar voltado para demandas mais relevantes para a sociedade, como a estrutura de internet banda larga.

