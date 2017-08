Moradores de Vitória de Santo Antão denunciam crematório a céu aberto

Moradores da comunidade de Cuandus, na Zona Rural de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul do Estado, denunciam a existência de um crematório a céu aberto no cemitério da localidade.

Segundo ele, mais de 40 caixões, corpos e ossadas foram queimados no local no último domingo (13). O professor Geovani Ribeiro, que mora nas proximidades, divulgou nas redes sociais um vídeo com as imagens de ossos empilhados.

Os restos mortais são de pessoas que estavam enterradas no cemitério principal de Vitória de Santo Antão e foram levadas para a zona rural em tratores.

Arlina Marciolina da Silva é agricultora e mora próximo ao crematório irregular. Ela disse que não aguenta mais o mau cheiro e a fumaça levada pelo vento. “Fui obrigada a tirar meus panos do varal, a caixa d’água meu menino lavou todinha de novo porque a poeira entra todinha, o pó dos ossos. Está a pior tristeza”, relatou. “Eu fico tossindo a noite, com aquele cheiro mau”, contou.

Depois que o vídeo de Geovani ganhou repercussão nas redes sociais equipes da prefeitura foram até o cemitério para fazer uma limpeza. Parte dos ossos foi enterrado, mas ainda assim alguns ficaram expostos. Também tinha, restos de caixões e roupas e tecidos que estavam dentro dele. A delegacia de Vitória de Santo Antão investigará o caso.

