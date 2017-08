Moraes visita usina que volta a fabricar açúcar e criará mais de 2 mil empregos na Zona da Mata

O deputado estadual e presidente do PSDB em Pernambuco, Antônio Moraes, visitou as instalações da Usina Cruangí no município de Timbaúba, para inspecionar os ajustes do maquinário para a moagem 2017.

O parlamentar visitou as áreas de caldeiras, oficina, destilaria e outros locais que compreendem o maquinário da unidade, que esse ano promete moer cerca de quinhentas mil toneladas de cana. Após cinco anos parada, a Usina Cruangí volta a fabricar açúcar, gerando cerca de 2.500 empregos na região.

Acompanhou o deputado Antônio Moraes, o prefeito de Timbaúba, Ulisses Felinto, funcionários da usina e representantes da Cooperativa da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco.

Zonas eleitorais - A resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que reduz o número de zonas eleitorais no interior de Pernambuco pode trazer transtornos para os municípios atingidos na avaliação do presidente do PSDB-PE, deputado estadual Antônio Moraes. O tucano levou o tema à tribuna da Assembleia Legislativa.

“Isso pode criar uma situação de extrema dificuldade. Fui informado de que o município de São Vicente Férrer passará a ser atendido pelo cartório eleitoral de João Alfredo, na mesma região, mas localizado a quase 60 quilômetros de distância. É preciso que aqueles que estão em Brasília saibam das condições de quem vive no interior”, alertou o parlamentar. O rezoneamento em Pernambuco, imposto pelo TSE, deve acabar com 78 zonas eleitorais no Estado, o que representa 51% do total. Entidades como a Associação dos Magistrados (Amepe) e Associação do Ministério Público de Pernambuco reagiram à medida por considerá-la um “desmonte” da Justiça Eleitoral no Estado.