Morre jovem de Nazaré da Mata com doença rara

Em homenagem a Tuanny Mirelly Ferreira Freitas, 20 anos, de Nazaré da Mata, parentes e amigos substituíram suas fotos do perfil do Facebook por imagens de laços e fotos de rosas pintadas de preto, em sinal de luto. A jovem faleceu na tarde de segunda-feira (02) em decorrência da doença de Lupus, uma doença rara que ataca o sistema imunológico.

O sepultamento aconteceu sob forte comoção na tarde desta terça- feira (03), no cemitério São Sebastião, em Nazaré da Mata. Um grupo de amigos usavam as camisas do clube de futebol Santa Cruz que Tuanny Mirelly era torcedora.

Em nota publicada no perfil do Santa Cruz no Facebook o club se solidariza com a família da jovem:

“O Santa Cruz lamenta profundamente o falecimento da jovem torcedora coral Thuanny Mirelly Ferreira Freitas, que tão ativamente participava da vida do clube.

Thuanny tinha 20 anos e sofria com a doença de Lúpus. Ela não resistiu aos problemas decorrentes de uma bactéria.

Desejamos muita força aos familiares e amigos para superar essa dor imensa”.