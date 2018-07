Morre Marcelo Xavier, ex- vereador de Machados

Faleceu nesta segunda-feira (2), as 7hs, aos 58 anos, no Hospital Esperança em Recife, o ex-vereador de Machados, José Marcelo Xavier.

Marcelo deixou esposa, Jesuína Gomes Xavier Júnior, e um casal de filhos, José Marcelo Xavier Júnior e Marcela Gomes Xavier.

O corpo do ex-vereador machadense está sendo velado na residência da família localizada na Avenida Manoel Pedro de Aguiar, n° 78, centro Machados. O sepultamento será no cemitério São José, na mesma cidade, as 09h desta terça-feira.

O prefeito do município de Machados, Argemiro Pimentel, lamenta o falecimento do ex-vereador e declara que “nós machadenses perdemos um grande cidadão, amigo e empreendedor. Nossos sinceros sentimentos de pesar a todos parentes e amigos”. Prontamente decretou três dias de luto oficial, tendo em vista os serviços que Marcelo Xavier prestou a Machados.