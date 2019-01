Morre Neo Maguary, ex- prefeito de Carpina

Morreu na manhã desta quinta- feira (31) o ex- prefeito da cidade de Carpina, Manoel Augusto do Rêgo, conhecido por Neo Maguary, aos 87 anos de idade. Segundo informações dos familiares ele sofreu complicações respiratórias e faleceu em sua residência. O velório está sendo realizado no auditório da prefeitura de Carpina. O sepultamento está previsto para às 17h de hoje, no cemitério de São Sebastião, no centro de Carpina.

Neo Maguary foi prefeito de Carpina no período de 1973- 1977. O Livro “Carpina, Terra do Leão do Norte” descreve alguns acontecimentos da sua administração:

“Neo Maguary deixou como marca em sua gestão a abertura de grandes avenidas que deram origem a bairros como o Cajá, a desapropriação de um terreno para construir o colégio João Cavalcanti Petribu e por trazer a Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) para o município. Também a feira que acontecia aos domingos e era considerada por muitos como um atraso para a cidade, foi mudada para o sábado com a finalidade de proporcionar um reflexo mais positivo nas vendas. Ainda em seu governo foi criada a bandeira do município de Carpina, pelo artista Luís Correia.

Em 15 de setembro de 1973, Carpina tornou-se sede do governo de Pernambuco. “Por três dias o governador Eraldo Gueiros despachou com o secretariado decisões político-administrativas. Funcionou no colégio Salesiano e as atenções do Estado voltaram-se para Carpina.”

Ao encerrar seu mandato em janeiro de 1979, Carpina tinha então 45 mil habitantes. A maioria da população havia aprendido a admirá-lo e deixou o cargo aplaudido. Na passagem de seu mandato para o novo prefeito, Carlos Lapa, houve festa por dois dias, feita pelas pessoas na casa de Neo. No ato final, em que passou o cargo ao novo gestor, foi levado para casa nos braços do povo”.