Morre o jornalista Inaldo Sampaio

Hoje Pernambuco amanheceu triste. Morreu o jornalista Inaldo Sampaio. Ele estava em casa, em recuperação devido ao tratamento do tumor, que começou na próstata e se espalhou. O jornalista passou mal na noite de ontem (domingo, 10), foi socorrido para um hospital, mas não resistiu e faleceu na madrugada de hoje (11).

Jornalista e comentarista político Inaldo Sampaio tinha 64 anos. Era colunista do Diário de Pernambuco, comentarista da CBN Recife e assessor do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Também já foi do Jornal do Commercio.

Inaldo deixa muitas saudades nos fãs e amigos que conquistou ao longo de sua caminhada. O velório do corpo do jornalista acontece às 10h de hoje, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista.

Foto: Reprodução