Morre vereadora de Aliança

Morreu na manhã desta quinta- feira (23) a vereadora do município de Aliança, Marilha Góes, em decorrência de um câncer no estômago. A gravidade do seu estado de saúde foi divulgada, a partir de julho do ano passado, quando familiares e amigos realizaram uma campanha na internet para arrecadar dinheiro e custear uma procedimento cirúrgico complexo realizado em São Paulo.

Ex- primeira dama do município e ex- secretária de Assistência Social, Marilha Góes era uma pessoa muito estimada na cidade.

Em nota publicada a prefeitura de Aliança se solidarializa com a família e amigos da vereadora. “É com grande pesar, que noticiamos o falecimento da Vereadora Marilha Góes. Um exemplo em vida, de perseverança e fé. Perdemos uma grande aliancense, e nesse momento de luto, o Governo Municipal se solidariza com os familiares e amigos, e rogamos a Deus que conforte a todos e a acolha em sua morada!”, afirma a nota.

No perfil de Marilha Góes na rede social Facebook os amigos, eleitores e familiares deixaram suas mensagens de carinho e conforto.