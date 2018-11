Mostra Musicultural movimenta Carpina

No final do ano letivo, o Colégio Dom Vital, à avenida José Otávio,736, em Carpina, realiza mais uma vez a Mostra Musicultural, na praça Octávio Guerra, nos dias 23, 24 e 25 de novembro. O evento, que acontece a partir das 19hs, conta com apresentações de dança, teatro, canto, declamações, entre outras atividades artísticas, com o objetivo de “promover o fortalecimento da identidade cultural e a cidadania entre os alunos”, segundo a equipe pedagógica.

O diretor da instituição de ensino, Manuel Vital Bezerra, disse que a Mostra surgiu do “fato de que o teatro, a dança e a música contribuem significativamente para o aprendizado da criança e do adolescente, pois desenvolvem a capacidade de interpretação, e ao interpretar o aluno amplia a sua inteligência e sua percepção que vai utilizar e aplicar em qualquer área e momento da sua vida. Além do mais, esses três componentes são absolutamente importantes para o equilíbrio afetivo e emocional de uma pessoa”.

Através desse trabalho, o Colégio realiza também uma atividade interdiciplinar, que “valoriza a arte e a cultura dentro do contexto educacional e através das diversas linguagens artísticas”. O diretor reconhece que “a arte e a cultura são grandes propulsoras do desenvolvimento social e da orientação sociocultural”.

A equipe pedagógica vê no trabalho “a possibilidade de uma integração da escola com a família, e uma experiência capaz de valorizar o protagonismo do aluno, isso aproxima escola, família e comunidade, possibilitando o acesso à cultura”. O evento também tem o objetivo de compartilhar as vivências, o crescimento, as superações e os talentos das crianças. “O sentido é deixar brilhar aquilo que foi feito e conquistado pelas crianças se adolescentes: os progressos e os talentos”, completou Vital.