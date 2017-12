Mostra Sesc de Cinema chega a Goiana

A partir da próxima segunda-feira (04), a cidade de Goiana, na Zona da Mata Norte do estado, recebe a Mostra Sesc de Cinema. Até o dia 8 de dezembro, 24 dos 34 filmes selecionados para a primeira edição da mostra, do biênio 2016/2017, serão exibidos de forma gratuita no Sesc Ler do município.

Dos 24 títulos, serão exibidos quatro longas e 20 curtas-metragens. As sessões serão realizadas em dois horários: a partir das 14h e às 19h, sendo a tarde reservada para o programa “Do universo infantojuvenil” e as da noite para o público adulto. Essas são divididas em cinco programas: “Das dores do corpo e da alma I e II”, “Dos afetos”, “Das questões urbanas” e “Dos processos criativos e dos artistas”.

Mostra nacional

Com o objetivo de incentivar a produção cinematográfica brasileira que não chega ao circuito comercial de exibição, a primeira edição da Mostra Sesc de Cinema selecionou 34 filmes brasileiros entre o segundo semestre de 2016 e o primeiro semestre deste ano. Além de poder ser exibidos em unidades do Sesc em todo o país, os participantes disputaram as categorias de Melhor Filme, Roteiro, Direção de Arte, Direção de Fotografia, Direção de Elenco, Direção de Ficção, Direção de Documentário, Montagem e Desenho de Som. Ao todo, 1.250 obras foram inscritas.

Entre os principais destaques que serão exibidos na etapa nacional da mostra, estão os curtas “Enzo”, gravado em Anápolis (GO), que levou o prêmio de Melhor Montagem, e o paraibano “Ilha”, que ganhou três prêmios por Direção de Fotografia, Direção de Elenco e Direção de Ficção. Já entre os longas, há títulos como “Limpam com fogo” (São Paulo, Direção de Documentário) e “Em 97 era assim” (Rio Grande do Sul, Direção de Elenco na etapa estadual).