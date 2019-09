Motorista de Kombi morre ao bater na traseira de treminhão na BR-408, em Paudalho

Um jovem de 23 anos morre preso às ferragens em acidente automobilístico, após colidir num treminhão na BR-408, nas proximidades da Academia de Polícia Militar do Paudalho.

O jovem conduzia a KOMBI de placa KIQ-6131 e colidiu violentamente na traseira do treminhão que se deslocava no mesmo sentido na rodovia, na noite do domingo 1º de setembro.

As unidades do 7º Grupamento de Bombeiros foram acionadas para remoção do corpo preso às ferragens, mas precisaram conter o vazamento de gás natural veicular e lavar a pista que ficou repleta de partículas de vidros, disse o TenCoronel Edson Marconni, Comandante da Operação.