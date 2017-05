Motorista perde controle de carreta e veículo colide contra mureta de proteção na BR-101, em Goiana

Uma carreta colidiu com uma mureta no quilômetro 6 da BR-101, no município de Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, na tarde desta segunda-feira (29). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo estava a mais de 100 quilômetros por hora quando o motorista perdeu o controle do veículo e colidiu com o equipamento instalado para proteger os veículos de acidentes.