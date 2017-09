Motorista perde controle de carro,invade Bradesco de Carpina e provoca incêndio

Um fato inusitado foi registrado por volta das 18h30, desta terça- feira (19), no município de Carpina. O motorista Hércules Vasconcelos Vitorino, 30 anos, perdeu o controle do carro e invadiu uma agência do banco Bradesco, localizada a Avenida Estácio Coimbra, no Centro da cidade.

Com o impacto do acidente a vidraça principal da agência foi destruída e teve início um incêndio dentro do banco. Segundo testemunhas havia clientes usando os caixas eletrônicos no momento do acidente, mas ninguém ficou ferido. O motorista também conseguiu sair do veículo ileso.

O fogo foi controlado através de uma equipe de combate enviada ao local e com apoio de dois carros-pipa da Usina Petribu. O Corpo de Bombeiros de São Lourenço da Mata enviou uma viatura, que chegou uma hora e meia depois.

O Delegado de Plantão de Nazaré da Mata, Marcos Roberto, onde foi registrado o boletim policial, relata que em depoimento Hércules Vasconcelos confessou que fazia uso de remédio controlado. No momento da ocorrência ele apresentava sinais de embriaguez e através de exame médico foi constatado a alcoolemia. “Um lado pericial, ao qual encaminhamos ao médico de plantão no hospital local, afirmou que o mesmo estava sob o efeito de bebida alcoólica. Fizemos a autuação em flagrante no artigo de alcoolemia, no qual o mesmo estava conduzindo o veículo sobre o efeito de bebida alcoólica, como também nos danos qualificados, já que impôs ao patrimônio de terceiros prejuízo considerado”, confirmou o delegado Marcos Roberto.

Hércules Vasconcelos será encaminhado na manhã desta quarta- feira (20) para a audiência de custódia no plantão judiciário em Nazaré da Mata.

Segundo informações da Polícia Militar houve apenas danos materiais na agência. As chamas danificaram parte dos móveis, tapetes e o teto de gesso. Os caixas eletrônicos não foram atingidos pelas chamas.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Bradesco e não obteve retorno.