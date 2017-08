MPF faz recomendações para impedir mudanças na Hemobrás em Pernambuco

O acordo entre Hemobrás e Shire foi assinado em 2012 e tem validade de dez anos. Prevê a ampliação da fábrica da estatal em Goiana, Pernambuco, para abrigar o estrutura onde o medicamento, chamado de Fator VIII Recombinante, passaria a ser produzido no Brasil.

Além disso, o acordo prevê a transferência para a Hemobrás da biotecnologia necessária para a produção do medicamento. A previsão é que, com isso, o Brasil passaria a ser autossuficiente na fabricação desse remédio, do qual dependem mais de 10 mil pessoas no país, atualmente.

Polêmica

O ex-presidente da Hemobras Rômulo Maciel Filho foi dispensado pelo então presidente interino Michel Temer, no dia 4 de agosto de 2016. Ele já tinha sido afastado em dezembro de 2015 por ser um dos alvos da Operação Pulso, deflagrada pela Polícia Federal para apurar operações financeiras suspeitas envolvendo a direção da empresa e doações para campanhas políticas.