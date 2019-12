MPPE inaugura novo edifício anexo à Promotoria de Justiça de Caruaru

Para promover condições de trabalho mais adequadas aos integrantes do MPPE e melhor atendimento aos cidadãos, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) inaugura às 16 horas de amanhã (11) o edifício Rossini Alves Couto, anexo da atual sede da Promotoria de Justiça de Caruaru, em homenagem ao promotor de Justiça de mesmo nome. A construção conta com 7 pavimentos, dos quais 5 serão ocupados neste momento. Integrado ao prédio existente, o edifício compartilha acessos, estrutura de fachadas, materiais, cores e texturas e irá receber as Promotorias de Justiça Cíveis, Criminais (Central de Inquéritos), da Infância e Juventude e Gaeco, entre outras.

O novo anexo foi construído segundo os parâmetros da Política da Comissão Ministerial de Gestão Ambiental do Ministério Público de Pernambuco (CMGA), contando com as seguintes soluções sustentáveis: uso de cimento do tipo CP3 (composição com resíduos da indústria siderúrgica); madeiras e outros subprodutos vegetais certificadas pelo IBAMA ou instituições ambientais reconhecidas; pinturas com solvente à base de água; sistema de reaproveitamento de água de chuva; luminárias com lâmpadas LEDs; e equipamentos de refrigeração com alta eficiência energética.

Foto: Reprodução