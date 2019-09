MPPE realiza encontro para discutir ação de recuperação de ativos públicos

No encontro deste mês, procuradores, promotores e servidores dos Ministérios Públicos do Brasil; membros e servidores das instituições parceiras, como Procuradoria-Geral do Estado, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Defesa Social, poderão se aprimorar e discutir como intensificar a repreensão aos crimes contra a ordem tributária.

O Cira foi criado com a finalidade de propor medidas para o aprimoramento das ações e busca da efetividade na recuperação de ativos de titularidade, assim como trazer uma nova forma de atuação conjunta entre os órgãos e instituições públicas que integram o comitê. São planejadas ações preventivas e de efetividade na recuperação de ativos públicos, decorrentes de crimes de sonegação fiscal e também de fraude estruturada, aquela que é organizada de forma planejada e sofisticada.

O encontro é uma realização da Procuradoria-Geral de Justiça, com a coordenação da Escola Superior do Ministério Público de Pernambuco e apoio do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Combate à Sonegação Fiscal (Caop Sonegação Fiscal).

Estão programadas 300 vagas a serem preenchidas por ordem cronológica de inscrição. Os certificados serão emitidos aos participantes que obtiverem, no mínimo, 75% de frequência.

Confira a programação completa e faça a inscrição no site https://doity.com.br/iii-encontro-nacional-do-cira