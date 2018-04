O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) realizou na manhã desta quinta- feira (12) duas ocupações no Engenho Terra Preta, no município de Condado, com 65 famílias, e no Engenho Goiana, na cidade de Goiana. As ocupações fazem parte das ações do movimento Abril Vermelho no território do Litoral Norte de Pernambuco.