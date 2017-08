Mulher é achada com cortes e queimaduras após ser chamada para entrevista de emprego em PE

Uma mulher, de 19 anos, foi encontrada gravemente ferida, nesta segunda-feira (14), em um matagal localizado no bairro de Timbi, em Camaragibe, no Grande Recife. Ela estava desaparecida desde sábado (12), quando foi abordada, na frente de um curso técnico, por uma homem que ofereceu uma proposta de emprego. A vítima apresentava queimaduras pelo corpo, lesões nos seios, esfoliações nos braços e um corte profundo no pescoço.

A vítima foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central do Recife. De acordo com a unidade de saúde, ela foi submetida por cirurgia no início da manhã desta segunda. O corte no pescoço é o que mais preocupa a equipe médica. As queimaduras não são graves, segundo o hospital. Contudo, o seu quadro de saúde é estável e ela passa bem.

Segundo a irmã da vítima, que esteve no hospital, a mulher foi abordada por um homem baixo, magro e loiro, no intervalo do curso. Ele teria dito que haveria uma entrevista de emprego para trabalhar em uma academia em Camaragibe.