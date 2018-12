Mulher é assassinada a facadas em Carpina

A Polícia Militar registrou por volta das 3hs da madrugada desta quinta- feira (06), o homicídio de uma mulher, no Bairro de Santo Antônio, na cidade de Carpina. A vítima foi Maria do Carmo da Silva, de 41 anos de idade, conhecida na localidade por “Carminha”. Ela foi atingida por dois golpes de faca peixeira no abdômen e foi encontrada já sem vida em via pública.

O policiamento fazia uma ronda no Bairro de Santo Antônio quando foi informado por populares do crime. No local, também havia um homem, que não teve a identidade revelada, ferido com um golpe de faca peixeira nas costas, e foi levado para a Unidade Mista de saúde. O suspeito dessa tentativa de homicídio é o mesmo acusado teria praticado O assassinato da mulher.

De acordo com a polícia Militar, Maria do Carmo da Silva é usuária de drogas e está é a principal linha de investigação para o crime. O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado para o IML, no Recife. A 45ª delegacia de Carpina investigará o crime.