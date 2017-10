Mulher é assassinada com mais de cem facadas em Nazaré da Mata

Uma dona de casa foi assassinada no último sábado (7) com mais de 100 facadas, no loteamento Tamataupe, no município de Nazaré da Mata. De acordo com parentes da vítima, o principal suspeito do assassinato de Ivonete Maria dos Santos, de 45 anos, é o namorado da neta dela.

De acordo a irmã de Ivonete, o rapaz a teria atraído, com ajuda da filha e da neta da vítima, até um terreno próximo à casa de onde ela morava. Lá, ele teria esfaqueado a dona de casa na cabeça, no pescoço, nos braços e no tórax. O suspeito está foragido.

Ainda segundo a parente de Ivonete, a principal motivação para o crime seria o fato dela ser contra o relacionamento dele com a neta, de 12 anos de idade, pelo suposto envolvimento dele com as drogas. Os dois estavam juntos há cerca de dois meses.

O corpo de Ivonete foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife. O velório e o sepultamento de Ivonete serão realizados no cemitério público de Goiana nesta segunda-feira (9).

*Com informações da Rádio Jornal