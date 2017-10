Mulher é morta a facadas em Carpina

Maria José de Araújo Nascimento. de 28 anos, foi assassinada a facadas na noite do último domingo (30), na zona rural de Carpina. Segundo a Polícia Militar, familiares da vítima acreditam que o principal suspeito de matar a mulher é o ex-companheiro dela.

Maria José levou três golpes de faca na região do tórax. Ela ainda chegou a ser socorrida e levado para a Unidade Mista de Carpina, mas não resistiu e morreu no local. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Carpina. Até o momento, ninguém foi preso.