Mulher é morta a tiros durante culto em igreja evangélica de Vitória

Uma mulher foi assassinada a tiros dentro de uma igreja evangélica no bairro do Cajueiro, no município de Vitória de Santo Antão, Zona da Mata de Pernambuco, na noite deste domingo (12). Maria das Dores dos Santos, 51 anos, participava de um culto quando recebeu oito tiros na região da cabeça, tórax e membros superiores. De acordo com testemunhas, um homem armado invadiu a igreja e efetuou todos os disparos na vítima. Maria das Dores ainda foi socorrida para o Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão, mas deu entrada já sem vida.

Em março de 2016, a mulher teve o muro da casa alvejado com tiros e em outubro do mesmo ano atearam fogo no carro do marido dela, o repentista João Ferreira. Apesar da gravidade da situação, a família não prestou queixa das ocorrências.

A delegada Gleide Ângelo, do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), iniciou as investigações da morte de Maria das Dores. De acordo com ela, há dificuldade em traçar uma linha de investigação devido as informações rasas e desencontradas.

“As pessoas não querem falar. Conversamos com o marido dela – eles tinham 29 anos de casados – que contou que ano passado atiraram na frente da casa e colocaram fogo no carro, mas nenhum B.O (Boletim de Ocorrência) foi registrado. Ele diz que não tem ideia do que pode ter acontecido”, contou Gleide Ângelo.

