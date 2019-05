Mulher é presa após matar colega de curso a facadas por causa de vídeo na internet

O crime ocorreu na noite de terça-feira (21), horas antes da prisão, perto de uma escola, no bairro do Hipódromo. Por meio de nota, a polícia informou que a vítima morreu no local. O conteúdo do vídeo que motivou a briga e o homicídio não foi revelado pela corporação.

Pernambuco registrou 309 homicídios em abril de 2019. Segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS), o número é 12,9% menor do que os 355 crimes do mesmo tipo contabilizados no mesmo período do ano anterior. Entre janeiro e abril de 2019, foram 1.202 assassinatos que ocorreram em 92 dos 184 municípios do estado.

Na Região Metropolitana do Recife, foram registrados, em abril, 86 assassinatos. Houve redução de 15,6% se considerados os 102 crimes do mesmo tipo registrados no mesmo mês de 2018.