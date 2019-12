Mulher é presa por eletrificar portão de casa onde adolescente de 16 anos morreu após levar choque

No registro feito na delegacia consta que a polícia encontrou um fio elétrico no portão da casa onde o jovem morreu. A polícia informou que a mulher alegou, durante depoimento, não saber que a entrada da residência estava energizada.

Segundo informações repassadas pela delegacia, Rosineide contou que não morava na residência há dois anos. Ela disse que, na última visita ao local, em outubro de 2019, constatou problema de falta de energia. No registro da delegacia consta também que, diante da falta de luz, a mulher contou que chamou um homem, não identificado, para fazer uma ligação clandestina para levar a energia para a casa. Ela disse à polícia, ainda, que ao deixar a residência após a última visita, teria visto um fio pendurado junto ao portão. Ela alegou, segundo informações da delegacia, que a morte do rapaz pode ter sido um acidente. O caso foi registrado pela Delegacia de Paulista. A polícia abriu um inquérito para aprofundar as investigações.