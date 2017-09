Mulher é torturada, morta e enterrada dentro de casa em Serra Talhada

Uma mulher foi encontrada com sinais de tortura na cidade de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. A vítima estava desaparecida há cinco dias e o corpo estava enterrado dentro da própria casa onde ele morava. O ex- namorado da mulher é o principal suspeito do crime.

Maria Aparecida da Silva, de 30 anos, não era vista desde a quarta- feira da semana passada, dia 20. A mulher foi enterrada em uma vala dentro de um saco plástico na casa onde morava, no bairro de Bom Jesus, na cidade que fica a 414km do Recife.

De acordo com os peritos que estiveram no local para investigar o crime, a vítima estava sem roupas, com as mãos amarradas e com marcas de torturas. Para a Polícia Civil de Pernambuco, o ex- companheiro de Maria Aparecida é o principal suspeito de ter matado a mulher.

*JC