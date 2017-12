Mulher mata marido em Carpina

Uma discussão entre um casal resultou em um homicídio na cidade de Carpina, no último domingo (03). A dona de casa Fátima Ferreira da Silva, de idade não divulgada, foi presa acusada pelo homicídio do companheiro dela, José Natanael Dias. O crime aconteceu na casa deles, localizada no Loteamento Três Marias.

De acordo com a mulher, José Natanael teria a agredido e a mesma que reagiu golpeando o marido no tórax com uma faca peixeira. O homem foi levado para o Hospital Ermírio Coutinho, em Nazaré da Mata, e veio a óbito na unidade de saúde.

Fátima Ferreira foi presa na tarde desta segunda- feira (04) e confessou a autoria do crime. Ela foi apresentada na 45ª Delegacia de Polícia de Carpina e foi encaminhada para a audiência de custódia.